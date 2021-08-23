Кострома, 23 августа, 2021, 18:57 — ИА Регнум. В Костроме школу на 1000 учеников на улице Профсоюзной успели достроить к 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Костромской областной думы.

Http://www.kosoblduma.ru/press Школа № 44 на Профсоюзной в Костроме

Как ранее писало ИА REGNUM, работы на объекте в рамках национального проекта «Образование» вела компания ООО «СМУ Строй-Прогресс» из Ульяновска. Подрядчик не смог сдать школу к 1 июня 2021 года, как предполагал контракт. В конце мая в здании ещё велись строительно-монтажные работы. Тем не менее, завершить объект удалось до начала нового учебного года.

Сейчас учебное заведение готово к приёму детей. В здании есть актовый зал, душевые, кровати для ребят на продлёнке. Отдельными раздевалками в здании обеспечен каждый класс. Преподавать в учреждении будут 50 педагогов. Новый учебный год за партами школы встретят 800 детей.