Москва, 23 августа, 2021, 17:34 — ИА Регнум. В РФ в перспективе электроника будет самой популярной категорией товаров после продуктов питания. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 августа заявил доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Так он прокомментировал информацию о том, что власти РФ хотят ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы.

Электроника

«Маркировку электронно-компонентной базы вводить нужно, — сказал Тимофеев. — Электроника в перспективе будет самой популярной категорией товаров после продуктов питания. Ее оборот сильно увеличится. Маркировка позволит более точно отслеживать сразу несколько показателей: надёжность и востребованность товара, практичность, степень пригодности к вторичной переработке, и по возможности мы сможем иметь нулевой процент отходов. Маркировка не должна особо отразиться на стоимости электроники. Крупногабаритная может иметь процент повышения цены, но не более 1−2%».

Она, как подчеркнул Тимофеев, имеет меньший процент устаревания и соответственно дольше служит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что маркировка товаров легкой промышленности помогла оценить реальный размер рынка.