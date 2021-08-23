Милан, Италия, 23 августа, 2021, 17:33 — ИА Регнум. 23 августа в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» «Сампдория» в рамках заключительного матча первого тура нового сезона итальянской Серии А 2021/22 примет «Милан» под руководством Стефано Пиоли. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Maarten Van Damme ФК Милан

На матч назначена бригада арбитров во главе с Марко Гуидой. Ассистенты главного судьи — Серджо Рангетти и Джованни Баччини. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

В матче не смогут принял участие два футболиста «россонери». Игру пропустят 39-летний шведский таранный форвард Златан Ибрагимович и 24-летний опорный полузащитник сборной Кот-д'Ивуара Франк Кессье.

В последний раз «Сампдория» и «Милан» играли между собой 3 апреля. Тот матч, проходивший в рамках 29-го тура Серии А 2020/21, завершился со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Фабио Квальярелла (57') и Йенс Петтер Хауге (87' Франк Кессье).