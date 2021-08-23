Москва, , 17:29 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и помощник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан провели телефонные переговоры, сообщает 23 августа пресс-служба аппарата российского Совбеза.

Николай Патрушев Kremlin.ru

Отдельно было указано, что Патрушев и Салливан обсудили взаимодействие в сфере информационной безопасности.

«Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы российско-американского сотрудничества в сфере безопасности. Отдельное внимание уделено двустороннему взаимодействию в области информационной безопасности. Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Афганистане», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 августа власть в Афганистане принадлежит движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). США и их сателлиты завершают вывод своих войск из страны.

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