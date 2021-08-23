Челябинск, 23 августа, 2021, 17:27 — ИА Регнум. Житель Челябинска осуждён за изготовление наркотических средств и попытку их продать. Об этом сообщает пресс=служба областного УФСБ.

Rosgvard.ru Наркотики

Приговор вынес Челябинский областной суд. Гражданина задержали в январе. В его гараже обнаружили лабораторию по производству синтетических наркосредств, а также изъяли более килограмма вещества, химические реактивы и лабораторное оборудование.

Суд назначил гражданину десять лет заключения. Их он будет отбывать в колонии строгого режима.