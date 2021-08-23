Екатеринбург, , 17:40 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выбрал дату для проведения своей прямой линии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте информполитики.

Евгений Куйвашев Све.рф

Мероприятие пройдёт в режиме онлайн. Также на губернатора удастся взглянуть в эфире «Областного телевидения», которое и организует трансляцию.

Прямая линия состоится 6 сентября в 18:00 (время местное). Задать вопрос главе региона можно через сайт куйвашев. рф или по телефону 8−800−700−21−10.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прямую линию провёл губернатор Тюменской области Александр Моор.

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