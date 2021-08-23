Москва, 23 августа, 2021, 17:26 — ИА Регнум. 23 августа агент 25-летнего российского центрального полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука Вадим Шпинев подтвердил, что в услугах его клиента заинтересованы ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит»: «Я не могу точно сказать, остается Антон в «Локомотиве» или нет. Есть разговоры. В России. ЦСКА и «Зенит»? Да», — цитирует агента Миранчука издание «Спорт-Экспресс».

Алексей Колчин ИА REGNUM Антон Миранчук

В текущем сезоне Антон Миранчук принял участие в четырех матчах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одной результативной передачей. На данный момент «Локомотив» с одиннадцатью очками идет на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата.

Ранее сообщалось, что руководство «Локомотива» приняло решение продать ряд футболистов, чтобы обновить состав. В текущее трансферное окно «железнодорожники» подписали Максима Ненахова (из «Ахмата» за 2 миллиона евро), Тина Едвая (из «Байера-04» за 4 миллиона евро) и Наира Тикнизяна (из ЦСКА за 4 миллиона евро). В ближайшее время «Локомотив» также объявит о переходе французского опорного полузащитника «Кана» Алексиса Бека Бека.