Токио, , 17:21 — REGNUM Российское посольство в Японии запросило допуск дипломатов к гражданину РФ, который, как сообщалось ранее, незаконно прибыл на остров Хоккайдо.

Российское посольство. Токио Nissy-KITAQ

Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе диппредставительства России в Японии — «в связи с поступившими от СМИ вопросами». Отмечается, что японские миграционные власти назвали фамилию и инициалы гражданина России — В.-Ф.В.Нокарде.

«С учётом данного обстоятельства продолжаем ставить перед японской стороной вопрос о допуске к нему сотрудников Генерального консульства РФ в [столице Хоккайдо] Саппоро в целях обеспечения его законных прав, а также уточнения состояния его здоровья и условий содержания», — добавили в российском посольстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 22 августа, стало известно, что гражданин России, уроженец Удмуртии, приплыл на остров Хоккайдо с острова Кунашир и попросил убежища.

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