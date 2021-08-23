Лондон, 23 августа, 2021, 17:16 — ИА Регнум. 29-летний итальянский фланговый атакующий защитник лондонского «Челси» Давид Дзаппакоста находится в одном шаге от перехода в «Аталанту». Об этом 23 августа сообщил журналист Джанлука Ди Марцио. Сообщается, что в ближайшее время клуб из Бергамо подпишет с защитником четырехлетний контракт.

Pixabay.com Эмблема «Челси»

За «Аталанту» выступает атакующий полузащитник сборной России Алексей Миранчук, забивший в сезоне 2020/21 семь голов за новую команду во всех турнирах.

В прошедшем сезоне Давид Дзаппакоста, выступая за «Дженоа» на правах аренды, принял участие в 25-ти матчах итальянской Серии А, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что футболист не входит в планы главного тренера «Челси» Томаса Тухеля.

Давид Дзаппакоста перешел в «Челси» 31 августа 2017 года из «Торино» за 25 миллионов евро. На данный момент футболист оценивается в 8 миллионов евро.