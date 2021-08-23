Москва, 23 августа, 2021, 17:09 — ИА Регнум. Руководству московского «Спартака» удалось убедить 27-летнего французского центрального защитника Самуэля Жиго доиграть сезон до конца. Футболист бесплатно покинет «красно-белых» летом 2022 года. Об этом 23 августа сообщили на официальном сайте клуба.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

Ранее сообщалось, что «Спартаку» не удалось договориться с Жиго о подписании нового контракта.

В текущем сезоне Самуэль Жиго принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки.

Жиго выступает за «Спартак» с 1 июля 2018 года. «Красно-белые» заплатили бельгийскому «Генту» 8 миллионов евро за контракт футболиста. На данный момент стоимость французского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.