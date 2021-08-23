Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 августа, 2021, 17:08 — ИА Регнум. В Ярославской области ООО «УНР-38», которая должна была благоустроить городской пляж Переславля-Залесского, будет через суд взыскивать тридцать миллионов с субподрядчика ООО «Шава» из Ярославля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Директор фирмы ООО «УНР-38» Владимир Минашкин обратился в полицию и в суд — он полагает, что деньгами мошенническим путем завладела предпринимательница Светлана Лазарева и уклоняется от их возврата.

В конце 2020 года, как уже писало ИА REGNUM, ООО «УНР-38» из подмосковного Красногорска выиграло конкурс на благоустройство прибрежной территории Плещеева озера в Переславле-Залесском. На эти работы Ярославская область получила федеральный грант в размере 112 миллионов рублей. Контракт с ООО «УНР-38» был заключён на 91 миллион рублей. Из них почти 34 миллиона были сразу перечислены подрядчику в качестве аванса. 30,5 млн ООО «УНР-38» сразу перечислило субподрядчику — ООО «Союз-плюс», а последняя компания должна была передать их ООО «Шава».

От лица ООО «Шава» всеми работами и взаимодействием с заказчиком — МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства Переславля-Залесского» — занималась гендиректор ГК «Маист» Светлана Лазарева. На её имя директором ООО «УНР-38» была выписана доверенность.

Светлана Лазарева и заказчик благоустройства — МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства Переславля-Залесского» — до мая 2021 года заверяли Владимира Минашкина, что благоустройство идёт по графику, претензий у заказчика нет. Однако на деле оказалось, что на пляже ничего не происходит.

Попытки ООО «УНР-38» самостоятельно приступить к работам успехом не увенчались — заказчик не допустил генподрядчика к работам, ссылаясь на то, что все допуски и разрешения оформлены на ООО «Шава». В итоге контракт с ООО «УНР-38» был расторгнут в одностороннем порядке по инициативе заказчика. Аванс — 34 миллиона рублей — был возвращён по банковской гарантии.

А вот ООО «Шава» отдавать деньги генподрядчику добровольно не собирается. ООО «УНР-38» обратилось в полицию с заявлением на противоправные действия ООО «Шава» и МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства». В полиции возбуждать уголовное дело отказались, ссылаясь на то, что отношения компаний носят характер гражданско-правового спора. Также ООО «УНР-38» обратилось в суд с иском к ООО «Шава» о возврате денежных средств и к МБУ «Служба ЖКХ и благоустройства Переславля-Залесского» о признании незаконным решения об одностороннем расторжении контракта.