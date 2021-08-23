Калуга, 23 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Делегация Калужской области во главе с губернатором Владиславом Шапшой принимает сегодня, 23 августа, участие в деловой программе VII международного военно-технического форума «Армия-2021» в подмосковной Кубинке на территории парка «Патриот». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в составе делегации — заместители губернатора Владимир Попов, Дмитрий Разумовский и Василий Быкадоров.

Пресс-служба правительства Калужской области Губернатор Калужской области Владислава Шапши и генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин подписали соглашение о сотрудничестве 23.08.21 в ходе VII международного военно-технического форума «Армия-2021» в подмосковной Кубинке

До начала основных мероприятий форума прошла рабочая встреча губернатора Владислава Шапши с генеральным директором государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным. Обсуждались перспективы совместной деятельности Калужской области и «Роскосмоса» в научной, экономической и социальной сферах. По окончании встречи стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Предметом соглашения является взаимодействие по направлениям развития научного, технического и кадрового потенциала организаций ГК «Роскосмос» и инновационной деятельности на территории региона. Планируется расширение сотрудничества в сфере реализации политики импортозамещения, диверсификации производства, использования результатов космической деятельности и ее популяризации, укрепления престижа и сохранение наследия отечественной космонавтики. Подписи под документом поставили губернатор области и гендиректор госкорпорации.

Дмитрий Рогозин заметил, что для космонавтики страны родина научных трудов Циолковского «имеет огромное значение». «Я обязательно скоро приеду в Калугу и познакомлюсь с той работой, которую область провела для увековечивания памяти главного энтузиаста космоса в мире», — подчеркнул он. Гендиректор госкорпорации пригасил губернатора области посетить центр обработки геоданных и аналитики «Терра тех» для рассмотрения вопроса по внедрению сервисов, позволяющих получать оперативные сведения и осуществлять управление в сельском и лесном хозяйстве, строительстве, экологии, транспорте и промышленности.

Владислав Шапша в свою очередь отметил, что Калужскую область и госкорпорацию «Роскосмос» связывают давние деловые и дружеские отношения: «У нас открыта вторая очередь Музея космонавтики, и во многом экспозиция сформирована благодаря поддержке Дмитрия Олеговича. Надеюсь, что в обозримом будущем еще один экспонат — корабль «Буран», о котором мы мечтаем, — нашими общими усилиями обретет свое место в Калуге. Кооперационные связи будут расширяться, работа наша выстраивается очень плодотворно».