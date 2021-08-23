Москва, 23 августа, 2021, 17:05 — ИА Регнум. 22 августа авторитетный интернет-портал WhoScored опубликовал символическую сборную лучших игроков пятого тура Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22. Самым ценным игроком прошедшего уикенда был признан нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов (8,7), отметившийся двумя забитыми мячами в ворота «Краснодара».

Елена Рыбакова Фёдор Смолов

Помимо Федора Смолова, в символическую сборную пятого тура попали Дмитрий Ландаков (7,4), Иван Обляков (7,9), Иван Ордец (7,3), Игорь Дивеев (8,1), Гильермо Варела (7,0), Арсен Захарян (8,1), Малком (7,7), Данил Глебов (7,6), Рифат Жемалетдинов (7,6) и Константин Тюкавин (7,9).

В символическую сборную пятого тура РПЛ по версии WhoScored вошли четыре игрока московского «Динамо». «Бело-голубые» в последнем матче одержали минимальную победу над «Уралом» из Екатеринбурга со счетом 1:0. Единственный мяч на 19-й минуте встречи забил форвард сборной России Константин Тюкавин после передачи Арсена Захаряна.