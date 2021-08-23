Москва, 23 августа, 2021, 17:06 — ИА Регнум. В фазе стабилизации находится эпидемиологическая ситуация в России на сегодняшний день, сообщил 23 августа журналистам замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

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По словам эпидемиолога, наблюдается тенденция к снижению эпидемии коронавирусной инфекции — прежде всего за счёт вакцинации. При этом он призвал не расслабляться, поскольку «19 тысяч заболевших в сутки — ещё серьезная цифра».

По словам эксперта, «фаза стабилизации» может продлиться до полутора месяцев, и только после этого можно надеяться на снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией.