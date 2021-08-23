Челябинск, 23 августа, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Кунашакском районе Челябинской области полиция расследует уголовное дело о мошенничестве с использованием фишингового сайта. Об этом сообщает региональный главк МВД.

geralt Блокировка сайта

Жертвой преступников стала администратор заведения, оказывающего услуги по приготовлению и доставке еды. Женщине поступил заказ на сумму 2500 рублей. «Заказчица» отправила потерпевшей ссылку на сайт и заявила, что по ней нужно пройти и тогда денежные средства поступят на счёт заведения. После этого у гражданки списалось 5200 рублей.

Злоумышленнице грозит до двух лет колонии. Правда, вначале её нужно найти. А сотрудники полиции рекомендуют гражданам не открывать сторонние ссылки.