Мордовия, 23 августа, 2021, 16:59 — ИА Регнум. На территории заповедника имени Петра Смидовича продолжают действовать два очага пожара в северо-западной и северо-восточной части. Общая площадь активного горения составляет 65 гектаров, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Пресс-служба управления МЧС по Мордовии Тушение пожара

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В настоящее время проводится проливка кромки лесного массива там, где наблюдается тление, а также тушение отдельных очагов пожара.

В населенном пункте Новый Ковыляй Ельниковского района развернут подвижной пункт управления главы Мордовии и узел связи Волжского спасцентра. В тушении пожара задействована группировка сил и средств в составе 881 человек и 213 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в «Заповедной Мордовии» ликвидируют с 3 августа. По данным ФБУ «Авиалесоохрана», по состоянию на 00:00 мск 23 августа, на территории заповедника наблюдаются два очага пожара, площадь, пройденная огнем, достигла 8,25 тыс. гектаров.

Накануне в Ельниковском районе республики был введен режим ЧС, аналогичный режим ранее был введен в Темниковском районе.

По данным МЧС России на вечер 22 августа, площадь очагов активного горения составляла 130 гектаров.

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