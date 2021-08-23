Москва, 23 августа, 2021, 18:43 — ИА Регнум. Телеведущая Дана Борисова высказалась относительно скандала между певцом Стасом Пьехой и соседкой, которая избила его семилетнего сына. Об этом 23 августа пишет издание News.ru.

Скриншот с YouTube Дана Борисова

Как отмечает издание, Борисова поддержала соседку Ирину Безбородову. «Как его (сына Стаса Пьехи — ИА REGNUM) не ударить? Я видела видео с камер наблюдения… Мальчик бешеный. Он маленький вредитель. Ну получил немножко. Что в этом такого?» — удивляется она. Телеведущая также считает, что семилетнему ребёнку не хватает внимания известного отца, который «капается в своей наркологической больничке».

Ранее Ирина Безбородова избила сына Стаса Пьехи, после чего ребёнка госпитализировали. У мальчика диагностировали травмы и сотрясение мозга.

ИА REGNUM напоминает, что это не первое негативное высказывание Даны Борисовой относительно Стаса Пьехи. Ранее она заявила, что артист до сих пор зависим от наркотических веществ, в ответ на его обвинения в «нетрезвости» телеведущей.