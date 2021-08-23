Минск, 23 августа, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Минск уговорил Москву компенсировать «выпадающие» западные инвестиции финансовыми вливаниями по линии «Евразийского банка развития». В опубликованной 23 августа новой стратегии ЕАБР предусмотрен рост финансирования банком проектов в Белоруссии, оказавшейся под западными санкциями.

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В стратегии банка прямо сказано про замещение западных капиталовложений: «Частичное замещение выпадающих инвестиций международных институтов, приостанавливающих деятельность в стране».

Вдобавок к уже вложенному $1 млрд в экономику Белоруссии ЕАБР вложить ещё и довести накопленный объем инвестиций как минимум до $1,5 млрд в период 2022—2026 годов.

Ранее официальный Минск неоднократно обращался к Москве увеличить поддержку белорусской экономики по линии ЕАБР. При этом белорусская сторона не всегда исполняла взятые на себя обязательства.

Западные компании свернули вложения в белорусскую экономику после фальсификации президентских выборов 2020 года и жестокого подавления массовых протестов. Александр Лукашенко уверен, что Москва через подконтрольный ей ЕАБР спасёт экономику Белоруссии, в связи с чем он заявил о перспективе роста белорусского ВВП в 2021 году с 1,8% до 3,3%.

Белорусские независимые и зарубежные эксперты (включая аналитиков ЕАБР) считают несбыточными как предыдущий, так и новый официальный прогноз по ВВП Белоруссии. Они указывают на хорошие показатели оживления белорусской экономики в I полугодии 2021 года с низкой базы 2020 «ковидного» года, констатируя замедление темпов роста во II полугодии с перспективой нового экономического кризиса в этой не реформированной постсоветской республике.

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