Кострома, 23 августа, 2021, 17:10 — ИА Регнум. Бывшего инспектора костромского отдела Росрыболовства будут судить за гибель на воде двух мужчин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Костромском районном суде.

Лодка

По версии следствия в сентябре 2020 года инспектор взял служебную лодку и пригласил на борт четырёх пассажиров, двое из которых были пьяны. Плавание проходило в акватории Костромского залива Горьковского водохранилища.

Инспектор не снабдил гостей спасательными жилетами и не проинструктировал их, как вести себя в чрезвычайной ситуации. В судебных документах отмечается, что грузоподъёмность судна была нарушена не менее чем на 100 килограммов. В какой-то момент погода ухудшилась, и спящие в лодке люди оказались в воде. Двоим нетрезвым пассажирам не удалось спастись.

Экс-служащему Росрыболовства предъявлено обвинение по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта». Максимальная санкция статьи предполагает тюремное заключение на срок до 7 лет.