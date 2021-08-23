Киев, 23 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. На саммит «Крымской платформы» пригласил Россию украинский президент Владимир Зеленский, пишет 23 августа «Украинская правда»:

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Если эта площадка настолько интересует её, мы приглашаем Российскую Федерацию присоединиться к Крымской платформе для совместной выработки путей деоккупации Крыма и исправления её трагической исторической ошибки».

Напомним, в инициированной Киевом площадке «Крымская платформа» участвуют 42 страны, включая США, Великобританию, Германию, Францию, Турцию, Польшу, Молдавию. Саммит начался 23 августа.