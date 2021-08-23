Медведевский район, Марий Эл, 23 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. Специалисты Роспотребнадзора Марий Эл проводят регулярные замеры качества атмосферного воздуха в шести точках в районах лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Пресс-служба управления МЧС по Марий Эл Пожар

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Превышения гигиенических нормативов ни по одному из показателей не установлено.

В ликвидации пожара задействованы четыре вертолета МЧС и Минобороны России: три борта Ми-8 и один — Ка-32. За время их участия в тушении пожара был произведен 221 сброс воды общим объемом более 663 тонн.

Численность общей группировки сил и средств составляет 979 человек, 168 единиц техники, в том числе от МЧС — 225 человек и 43 единицы техники.

В ночное время окарауливание территории осуществляет 341 человек и 97 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло еще 18 августа и контролировалось подразделением Лесоохраны, 19 августа ситуация ухудшилась, была проведена эвакуация населения поселка Сосновый бор, позднее эвакуировали и поселок Студенка. Всего из близлежащих населенных пунктов и санаториев были эвакуированы 634 человека, включая 423 ребёнка.

По состоянию на утро 23 августа, площадь, пройденная огнем в лесах республики, выросла до 1341 гектара, пожар локализован на площади 1287 гектаров. Работы продолжаются на четырех основных участках. Активная площадь горения снизилась до 54 гектаров.

На территории Марий Эл действует режим ЧС. Приостановлено движение на автодороге «Вятка» с 41 по 83 км. Протяженность пути объезда составляет около 90 км.