Екатеринбург, 23 августа, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Температура воздуха в Екатеринбурге побила рекорд 23 августа, отметила специалисты Уралгидрометцентра.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

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К 14:00 воздух прогрелся до + 35,2 градусов по Цельсию. Данный результат — максимальный для этой даты. Предыдущий рекорд был установлен в 1923 году (+ 33 градуса).

Аномальная жара продлится до 25 августа включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа в Екатеринбурге тоже установили температурный рекорд.