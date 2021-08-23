Вашингтон, 23 августа, 2021, 16:40 — ИА Регнум. Бывшие сотрудники 38 Studios начали получать свои зарплаты спустя 9 лет после закрытия студии. Об этом 23 августа сообщает «Игромания», ссылаясь на данные Bloomberg.

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При этом разработчики получат не все положенные им деньги. Сообщается, что им выплатят лишь 14% или 20% — в зависимости от офиса, в котором они работали.

Напомним, что студия 38 Studios наиболее известна по созданию игры Kingdoms of Amalur: Reckoning. Она была закрыта в 2012 году из-за многочисленных долгов.