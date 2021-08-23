Ярославль, 23 августа, 2021, 16:35 — ИА Регнум. В Ярославле прокуратура проводит проверку по факту возможного избиения санитарами психиатрической помощи пациентки. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области. Кадры записи камеры наблюдения из лифта одного из ярославских домов появились 23 августа в социальных сетях.

Yarnews.net Кадр избиения

На них видно, как двое мужчин в спецодежде затаскивают в лифт женщину. На лестничной площадке присутствуют сотрудники полиции. Когда дверь лифта закрывается, один из мужчин начинает наносить удары женщине по туловищу. Чуть позже второй бьёт в область головы.

«Прокуратура Ярославской области организовала проверку по материалам средств массовой информации о ненадлежащем оказании медицинской помощи местной жительнице. В ходе проверки будет дана оценка исполнению требований законодательства о здравоохранении. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Ситуация поставлена прокурором области Дмитрием Поповым на контроль», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Пользователи социальных сетей шокированы происходящим. Это не первый подобный случай в Ярославле. Как ранее сообщало ИА REGNUM, значительный резонанс вызвали и кадры избиения заключённых в Ярославской колонии №1. Тогда несколько сотрудников колонии были осуждены, часть лишилась своих постов.