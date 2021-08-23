Мехико, 23 августа, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В мексиканском штате Веракрус прошли похороны семьи из шести человек, погибших в субботу, 21 августа, в результате схода оползня на их дом. Трагедия была спровоцирована ураганом «Грейс», который 21 августа обрушился на все на восточное побережье Мексики, сообщает 23 августа BBC.

Ураган

Погибли мать и пятеро из шести детей. Муж женщины рассказывал местным СМИ, как он и его соседи пытались расчистить дом из-под грязи, но живым удалось вытащить только семилетнего мальчика.

Как сообщало ИА REGNUM, не менее 11 человек погибли из-за урагана «Грейс», который усилился до третьей категории (по шкале Саффира — Симпсона).