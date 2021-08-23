Москва, 23 августа, 2021, 16:36 — ИА Регнум. Четыре неправительственные организации признаны нежелательными в России, сообщили 23 августа в Генпрокуратуре РФ.

JustinForce Посещение запрещено

Две из них — из Латвии — Международное христианское движение «Новое поколение» и «Евангельская христианская церковь «Новое Поколение» и две — с Украины — Духовное Управление Евангельских Христиан Украинской Христианской Церкви «Новое Поколение» и Духовное Учебное Заведение Международный Библейский Колледж «Новое Поколение».

Организации попали в список нежелательных, потому что их деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Их новый статус «влечёт за собой, в том числе, запрет на создание на территории РФ, а также прекращение деятельности ранее созданных её структурных подразделений».

Решение прокуратуры передано в Минюст РФ.