Монреаль, Канада, 23 августа, 2021, 16:28 — ИА Регнум. В Сети появился официальный геймплейный трейлер игры «Rainbow Six Эвакуация». Его опубликовали на YouTube-канале компании Ubisoft.

Скриншот с YouTube «Rainbow Six Эвакуация»

Игра расскажет о том, как элитные оперативники отряда Rainbow Six противостоят таинственной инопланетной угрозе. Проходить «Эвакуацию» можно будет как в одиночку, так и в команде из трёх человек.

Напомним, что релиз игры «Rainbow Six Эвакуация» состоится в январе 2022 года. Проект будет доступен на PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S.