Варшава, , 16:27 — REGNUM Премьер-министры Польши, Латвии, Литвы и Эстонии выступили с совместным заявлением, призвав ООН и ЕС принять дополнительные меры воздействия на политическое руководство Белоруссии. По их мнению, Александр Лукашенко спровоцировал нарушение границ их государств спровоцированными потоками нелегальных мигрантов.

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По мнению глав правительств Польши, Латвии, Литвы и Эстонии, наступило время привлечь внимание ООН, в том числе Совбеза, к проблеме злоупотребления официальным Минском ситуацией с мигрантами. В их совместном заявлении сказано: «Мы призываем Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев предпринять активные шаги по решению этой ситуации и потребовать от Белоруссии соблюдения своих международных обязательств».

Главы правительств Польши и прибалтийских постсоветских республик поставили перед руководством Евросоюза вопрос о расширении санкционного давления на официальный Минск. Ранее представители Еврокомиссии констатировали ответственность «режима Лукашенко» за создание миграционного кризиса, допуская введение новых санкций и отказываясь от прямого вмешательства с целью отстранения «последнего диктатора Европы» от власти.

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