23 августа 2021 | Время чтения 2 мин

Соцсети комментируют проведение в Киеве так называемой «Крымской платформы». Ранее на антироссийское мероприятие отреагировал глава Крыма Сергей Аксёнов, назвав единственным возможным его результатом «вонючий выхлоп вранья и русофобии».

Зоя Емельянова, , 18:07 — REGNUM Соцсети комментируют проведение в Киеве так называемой «Крымской платформы». Ранее на антироссийское мероприятие отреагировал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Крым наш!» Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Единственным практическим результатом проведения так называемой «крымской платформы» стал вонючий выхлоп вранья и русофобии в информационном пространстве. Других результатов и быть не могло по одной простой причине: обсуждать возвращение Крыма под контроль Киева — всё равно что пытаться вернуть вчерашний день или прошлогодний снег. Это самое глупое и безнадежное занятие на свете», — написал в соцсетях Аксёнов.

«На самом деле «платформа» в очередной раз продемонстрировала несостоятельность украинской государственности, которая не может существовать без внешних «подпорок» и «костылей» и не в состоянии сделать без них ни шага. Стоит убрать хотя бы часть этих «подпорок» — бандеровский режим в Киеве рухнет еще быстрее, чем проамериканский режим в Кабуле. Так что «возвращенцам» Крыма уже можно начинать бронировать места на шасси американских самолетов. Потому что в салон пустят не всех», — добавил глава Крыма.

Саммит «Крымская платформа» President.gov.ua

Мнение главы российского Крыма нашло поддержку среди пользователей социальных сетей. Так, Милана М. считает «Крымскую платформу» «сходкой извращенцев» и «сатанистов».

»Уважаемые крымчане, не нужно обращать вниманием на больных на голову человеков. В Крыму всё хорошо, работа идёт, Крым преображается, пусть враги сотрут зубы до корней, всё будет хорошо. Главное, что в Крыму живут люди, с которыми можно найти общий язык, они приветливые. Отдыхая в Крыму с 2017 г., мы ни разу не услышали плохого или грубого слова, ответа в адрес отдыхающих, и это радует, больше притягивает к Крыму. Всё будет хорошо, Крым будет восстановлен после варварского отношения к нему со стороны Украины. Крым — Россия вместе навсегда», — писал Александр З.

«Крым наш!!! И точка!!!» — написала Нина Я.

«Всех приглашенных надо было сразу отправить в Крым. За счёт Украины», — написала Elviira E.

«Пригласите теперь всех представителей, которые там были, в Крым! А эти тексты в соцсетях, это просто бла-бла…» — пишет Надежда Д.

«Сколько можно обращать внимание на предателей, пусть собираются, больше-то ничего не могут», — считает Александр С.

«Этих сирых и убогих платформистов можно только пожалеть. Более далекое зрелище, чем украинский президент и иже с ним, трудно себе представить. Шапито в упадке», — добавила Лариса М.

«Предлагаю восстановить на Лубянке памятник Дзержинскому. И можно не тратить время на какие-то политические заявы в противовес Киеву», — выступил с предложением Юрий Б.

Сергей Аксёнов Kremlin.ru

В то же время крымчане напоминают Аксёнову, что важнее ответов на ничего не значащие заявления — решение реальных проблем в Крыму.

«Заставьте феодосийские власти в конце концов заделать ямы на дорогах!!! Заделали 10 ям, а остальные 1000 — погода, видите ли, мешает! А то вроде скоро выборы… А то просто пишут отписки», — просит Александр Г.

«Да вы не о том думаете, батенька! В Ялте больницы переполнены, льготных лекарств нет, а вы всё об Украине переживаете…», — написала Ирина В.