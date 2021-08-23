Вашингтон, 23 августа, 2021, 16:25 — ИА Регнум. В американском штате Северная Каролина число жертв наводнения, вызванного штормом «Фред», увеличилось до до пяти человек, сообщает 23 августа местный офис управления полиции.

Nasa.gov Шторм

В частности, сообщается, что на данный момент подтверждены пять смертей местных жителей.

Ранее власти заявляли о двоих погибших и двух десятках без вести пропавших.

По информации издания New York Times, наводнением разрушено 225 строений, общая сумма ущерба превышает $300 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, тропический шторм «Фред», сформировавшийся в Карибском бассейне, накрыл часть штата Северная Каролина на прошедшей неделе.