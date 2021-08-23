Москва, 23 августа, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Уровень жизни на Украине стремительно шел вниз с момента распада СССР, и эта динамика сохранится в будущем. Такой прогноз 23 августа сделал политолог Олег Матвейчев в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, в 1991 году, незадолго до распада СССР, весь Киев был завешан листовками и плакатами, гласящими, что Украинская ССР «кормит» в ущерб себе весь СССР. Именно это и ставилось затем в качестве аргумента о необходимости выхода из Советского Союза. В то же время заявления о том, что УССР содержала другие республики в составе СССР, не соответствует действительности, заявил Матвейчев.

«Тем не менее по ВВП на душу населения Украина производила порядка 12 тыс. долларов на человека, а потребляла порядка 13 тыс. долларов. То есть потребляла больше, чем производила. То есть не кормила, а немного даже откусывала у России и других доноров. А сегодня по паритету ВВП в 10 раз ВВП Украины меньше российского. И это 30 лет независимости. Если Украина просуществует еще 10 лет, во что я не верю, то ВВП Украины будет в 60 раз меньше российского», — сказал Матвейчев.