Рига, 23 августа, 2021, 16:23 — ИА Регнум. В состав сборной Латвии по хоккею с шайбой на олимпийский квалификационный турнир вошли 25 хоккеистов: трое вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. Об этом сообщила Федерация хоккея страны со ссылкой на главного тренера Харийса Витолиньша.

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Голкиперы: Ивар Пунненов, Артур Шилов и Марек Митенис.

На позиции защитников будут играть Ральф Фрейберг, Оскар Цибульскис, Кристиан Рубинс, Сандис Смонс, Кристап Сотниекст, Увис Балинскис, Карлис Чуксте и Янис Якс.

В нападении: Теодор Блюгер, Земгус Гиргенсон, Рудольф Балцерс, Лаурис Дарзиньш, Микс Индрашис, Андрис Джериньш, Родриго Аболс, Денис Смирнов, Ренар Крастенбергс, Мартиньш Дзиеркалс, Каспар Даугавиньш, Рихард Букартс, Роберт Букартс и Рональд Кениньш.

Олимпийский квалификационный турнир пройдет в Риге 26−29 августа нынешнего года. В нем будут состязаться сборные Латвии, Франции, Италии и Венгрии. Победитель получит путевку на Олимпиаду.

Латвия начнет турнир 26 августа поединком против сборной Италии. 27 августа хоккеисты сыграют со сборной Венгрии, а завершат выступление 29 августа — матчем против национальной команды Франции.

Участие в зимней олимпиаде в Пекине в 2022 году уже обеспечили себе хоккейные сборные Канады, России, Финляндии, Швеции, Чехии, США, Германии, Швейцарии и Китая.