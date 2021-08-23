Москва, , 16:23 — REGNUM На Украине в несостоявшемся государстве так называемом «failedstate» националисты стали одной из главных политических сил. В принципе эта раковая опухоль неонацизма на Украине не просто разрастается, она стала неотъемлемой чертой украинской государственной политики и в целом государственности, заявил корреспонденту ИА REGNUM политолог, первый заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Несмотря на то, что мы постоянно слышим от киевских властей, что якобы на Украине никакого национализма нет, все мы прекрасно понимаем, что это коричневая чума на самом деле является реальной политической силой, одной из самых сильных при нынешнем режиме.

Конечно, это следствие государственного переворота 2014 года, но во многом у этого явления есть исторические предпосылки. Мы знаем, что на Украине достаточно давно были определенные силы, которые в первую очереди находились на Западе Украины, которые не ассоциировали себя с советским миром, с русской империей, которые были не просто коллаборационистами, а откровенными нацистами во время Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.

По определению мы прекрасно понимаем, что это очень удобная податливая почва для того, чтобы выстроить на фоне борьбы против российской империи, против Советского Союза, в целом против русских новую государственность.

Однако все попытки сделать государственность на противопоставлении с кем-либо, тем более на противопоставлении с той культурой, с той историей, с той общностью, частью которой ты являешься, будут абсолютно бесперспективными.

Сейчас при Зеленском ситуация на Украине еще более усугубилась. Хотя казалось бы он позиционировал себя как антипод Петра Порошенко. А Порошенко не просто заигрывал с националистами, а по большому счету ввел их в украинскую политику, всячески им потворствовал, внедрял в силовые структуры, так называемый правый сектор, национальный корпус — всё это детища эпохи Порошенко, которые начали диктовать политическую жизнь на Украине.

Если говорить о знаковых культурно-исторических аспектах, то два проспекта в Киеве названы имена Степана Бандеры и Романа Шухевича. Это агенты Абвера, идеологи и организаторы многочисленных преступлений против народа Украины в том числе и этнических чисток (Волынская резня).

Каждый год на Украине 1 января проводится факельное шествие в день рождения Степана Бандеры. А во Львове и в 20 201 году Киеве тоже проходил марш вышиванок в память о членах дивизии СС «Галичина», то есть никто не отрицает, что «Галичина» входила в СС.

Конечно, эта ситуация во многом стала следствием того, что пытаются всеми способами выжигать русскую культуру, русский язык, советское наследие на территории Украины.

Делается это полномасштабно и последовательно. Та же майдановская власть начала деятельность с закона о государственной языковой политике. В этот закон, который позволял использовать региональные языки в дополнение к украинскому языку, был сразу же, мгновенно отменен.

Во многом подобного рода реакция на действия способствовала расколу на Украине. Мы видим, что закон об образовании, который год назад приняли на Украине, предусматривает то, что обучаться на родном языке могут только коренные народы Украины, не проживающие в собственной языковой среде. То есть по факту у стран, которые входят в ЕС, у носителей этих языков есть возможность учится на родном языке, а русский язык искореняется.

Также и с законом о коренных народах, который приняли весной 2021 года. Это всё делается по аналогии с нацистским режимом Германии, потому что этот закон фактически призывает установить градацию по сортам национальных меньшинств Украины. То есть, это абсолютно полный беспредел.

Это неграмотно с исторической точки зрения, потому что больше всех прав гарантируется этносам, которые сформировались на территории Украины. Получается, что если ты сказал, что ты печенег, половец или представитель хазарского каганата и у тебя больше прав, это, конечно, полный бред.

В целом абсолютно очевидно, что нынешняя государственная политика Украины полностью построена на отрицании всего советского прошлого, на отрицании всего русского.

И в этом смысле, мне кажется, Украина является несостоятельным государством как раз по той причине, что вместо того, чтобы использовать культурное языковое многообразие, которое есть на Украине, использовать это во благо, власти пытаются это многообразие зачистить.

Во многом следствием этого является то, что к власти пришли те силы, которые олицетворяют себя с так называемыми борцами за независимую свободную Украину, которые были пособниками нацистов, которые уехали при пособничестве западных спецслужб за границу. В Канаде большое количество таких «борцов» с Украины, той самой Украины, которая боролась против Советского Союза и выступала за то, чтобы немцы победили.

Нынешняя перспектива Украины довольно печальна, потому что любое несостоявшееся государство в итоге становится государством полураспада, а потом и сама государственность пропадает. То, что сейчас наблюдается гражданская война на Украине и перечисленные мною ранее тенденции не останавливаются, свидетельствует о том, что страна «failedstate», — высказал свое мнение Никита Данюк.

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