Лондон, 23 августа, 2021, 16:49 — ИА Регнум. Саксофонист и один из основателей регги-группы UB40 Брайан Трэверс умер в возрасте 62 лет, сообщает 23 августа BBC.

schuetz-mediendesign Саксофон

Печальной новостью поделились коллеги музыканты в Twitter, сказав, что они опустошены потерей «нашего товарища, брата, основателя UB40 и музыкальной легенды».

Причиной смерти стал рак, с которым Трэверс долго боролся. В 2019 году ему была сделана операция на двух опухолях головного мозга, и еще одна операция в начале 2021 года.

Напомним, что Трэверс являлся аранжировщиком и автором текстов UB40. Группа из Бирмингема прославилась в 1980 году с синглом Food For Thought, который вошел в десятку лучших в Великобритании, а затем были выпущены такие хиты, как I Think It's Going to Rain Today, One in Ten и кавер-версии Red Red Wine и I Got You Babe.