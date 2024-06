Кёльн, Германия, 23 августа, 2021, 16:20 — ИА Регнум. В Сети появился официальный трейлер церемонии открытия выставки Gamescom 2021. Его опубликовали на YouTube-канале премии The Game Awards.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

В трейлере показаны фрагменты из различных популярных новинок: Far Cry 6, Call of Duty: Vanguard, Psychonauts 2, The Dark Pictures: House of Ashes и др. Организаторы выставки напоминают, что церемония открытия Gamescom 2021 стартует уже 25 августа.

На церемонии открытия Gamescom 2021 должны представить более 30 новых видеоигр. Сама выставка продлится до 27 августа.