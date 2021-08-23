Рига, 23 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Прибывший в Латвию нелегал из Ирака заплатил контрабандистам 15 000 долларов. Об этом он на условиях анонимности сообщил в интервью гостелевидению Латвии LTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

«Я заплатил 15 000 долларов», — заявил мужчина, назвавшийся Омаром, на вопрос, во сколько ему обошлась дорога в Латвию. Омар уверяет, что работал переводчиком и помогал военным НАТО в борьбе с террористами в своей стране.

По его словам, он нашел контрабандиста в Ираке и отдал ему деньги в аэропорту. Сначала он прилетел в Москву, затем отправился в Латвию в составе группы из 10 человек. Омар утверждает, что попал в Латвию через российскую границу, в то время как пограничники считают, что через Белоруссию.

«Все организовал контрабандист. Мне не о чем было беспокоиться, передвигались на машине, иногда шли. Это был долгий путь. Когда я встретил латвийских пограничников, они были уверены, что я приехал из Белоруссии», — сообщил иракский нелегал.

По сообщению LTV, самый большой наплыв нарушителей границы в Латвии зафиксирован в начале нынешнего августа, когда соседняя Литва закрыла свою границу. Всего в Латвию «пробились» почти четыре сотни нелегальных мигрантов и почти все они являются гражданами Ирака.

Половина прибывших — мужчины, 21% — женщины, 29% — дети. Практически каждый из совершеннолетних подал прошение о предоставлении убежища в Латвии, на рассмотрение заявок уйдут месяцы.