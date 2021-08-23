Москва, 23 августа, 2021, 16:19 — ИА Регнум. Олег Меньшиков давно планировал уйти с поста директора театра Ермоловой, передаёт 23 августа RT со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Вручение приза Олегу Меньшикову

Отмечается, что ещё в июне Меньшиков решил, что не может одновременно быть и директором, и художественным руководителем театра. Пока он был директором, это мешало ему «сконцентрироваться на творческой составляющей». 25 июня состоялось назначение Сергея Кузоятова на пост директора театра.

Комментируя заявление о том, что после сокращений в театре увольняемые артисты направили жалобу президенту РФ на действия Меньшикова, в пресс-службе отметили:

«Во-первых, это решение (уйти с поста директора — прим. ИА REGNUM) было принято до решения о сокращении штата, — отметили в пресс-службе. — И, по сути, решение о сокращении штата принято уже новым директором».

Напомним, ранее Кузоятов объявил об увольнении 18 актёров из театра Ермоловой. После этого появилась информация о жалобе увольняемых президенту.

В театре на это заявили, что «риторика вокруг вопроса о кадровых изменениях в театре Ермоловой <…> вышла за рамки цивилизованного диалога» и что «под сокращение попали только артисты, не имеющие ролей в текущем репертуаре, несколько лет не появляющиеся в театре и не принимающие участия в жизни коллектива».