Париж, 23 августа, 2021, 18:42 — ИА Регнум. Особняк британского актёра Эдди Редмэйна, исполнившего главную роль в серии фильмов «Фантастические твари», сгорел из-за лесных пожаров во Франции. Об этом 23 августа пишет портал Popcake.

Цитата из к/ф «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». реж Дэвид Йейтс. 2018. Великобритания, США Эдди Редмэйн в роли Ньюта Саламандера

По данным портала, стоимость фамильного особняка Редмэйна оценивается в 2 млн фунтов. Дом принадлежал семье актёра около 35 лет.

ИА REGNUM напоминает, что Эдди Редмэйн получил известность в 2014 году благодаря роли физика Стивена Хокинга в фильме «Вселенная Стивена Хокинга». Актёр также является лауреатом премий «Оскар», «Золотой глобус», «Тони» и BAFTA.