Иваново, 23 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Одна из четырёх лопастей оторвалась у вертолета санавиации при заходе на посадку в Иванове 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Http://minzdrav.permkrai.ru Вертолёт для службы санавиации

«Винтовая деталь улетела в металлическое ограждение посадочной площадки, пробила его и ударила в борт припаркованной машины медслужбы», — уточнили в пресс-службе.

К счастью, обошлось без пострадавших. В момент аварии на борту вертолёта пациентов не было, салон автомобиля также пуст.