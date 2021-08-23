Вашингтон, 23 августа, 2021, 16:14 — ИА Регнум. Ведущий сценарист масштабной модификации Fallout: London Стефани Захариадис покинула проект, чтобы присоединиться к команде разработчиков Bethesda Game Studios. Об этом 22 августа сообщает «Игромания».

Bethesda Game Studios Fallout

https://twitter.com/FalloutLondon/status/1428900616135487488

Теперь авторы Fallout: London ищут нового ведущего сценариста в проект. Однако, по их словам, сюжет для модификации уже написан, и им останется только дописать оставшиеся диалоги.

Напомним, что Fallout: London — это масштабная модификация для Fallout 4, которая перенесёт место действия игры в Великобританию. У мода пока нет даже примерной даты выхода.