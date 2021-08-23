Москва, 23 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. Минпромторг России планирует начать поставлять на рынок автомобили и автобусы, работающие на водородном топлив, сообщил 23 августа глава ведомства Денис Мантуров в интервью телеканалу «Звезда».

morbihan-energies.fr Водородная энергетика

В интервью, данном в рамках форума «Армия-2021», Мантуров рассказал, что в 2023 году должна начаться опытная эксплуатация такого транспорта, а в 2024 году автомобили и автобусы с водородными силовыми установками начнут поступать на рынок автотранспорта.

«Будем исходить из того, что к концу 2023 года мы должны перейти уже к опытной эксплуатации и начать с 2024 года поставлять уже на рынок не только Aurus, но и автобусы на водородном топливе», — сказал Мантуров.

Кроме того, он также выразил надежду, что в перспективе водородные топливные элементы найдут свою нишу и в сфере авиационной техники.