Нарьян-Мар, 23 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе первоклассников бесплатно обеспечат школьными принадлежностями Об этом на своей странице «Вконтакте» сообщил губернатор округа Юрий Бездудный.

Kremlin.ru Школьники

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«Принял решение поддержать родителей, чьи дети в этом году впервые пойдут в школу. Все первоклашки получат 1 сентября губернаторский портфель. В нём — всё необходимое для занятий. Серьёзным подспорьем в этом году стали Президентские выплаты для поддержки родителей, собирающих детей в школу. Эти деньги семьи с первоклашками смогут потратить на другие необходимые вещи», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента страны, к началу учебного года семьи, воспитывающие школьников, начали получать единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.