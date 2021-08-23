Соль-Илецк, Оренбургская область, 23 августа, 2021, 16:12 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области 23 августа введен режим ЧС. Согласно постановлению местной администрации границы зоны ЧС определены в пределах села Первомайское, сообщает мэрия.

Степной пожар

Причиной для объявления спецрежима стал природный пожар и угроза перехода огня на территорию населенных пунктов.

По данным ГУ МЧС по региону, природный пожар в окрестностях населенных пунктов Егинсай и Первомайское бушует с вечера 22 августа. Горит сухая трава и лесной массив. К тушению огня привлечены 42 человека и 18 единиц техники.

Напомним, в Оренбуржье стоит жара. В 23 муниципальных образованиях объявлен пятый класс пожарной опасности.