Минск, 23 августа, 2021, 16:11 — ИА Регнум. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух крупнейших белорусских госбанков — государственных ОАО «Беларусбанк» и «Белинвестбанк», являющихся системообразующими банковской системы Белоруссии. Поводом стали июньские секторальные санкции Евросоюза в отношении официального Минска.

Gov.cap.ru Fitch Ratings

«Fitch отозвало рейтинги обоих банков по причине санкций и больше не будет предоставлять рейтинги или аналитическое покрытие для этих банков. Fitch пересмотрит свое решение в случае отмены санкций», — сказано в распространённом 23 августа пресс-релизе ведущего мирового рейтингового агентства.

Напомним, ранее Александр Лукашенко санкционировал продажу государственного «Белинвестбанка» потенциальным западным покупателям, однако многолетние переговоры закончились провалом: «Европейский банк реконструкции и развития» отказался от сделки.

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