Нью-Йорк, США, 23 августа, 2021, 16:50 — ИА Регнум. В шпиль всемирного торгового центра в Нью-Йорке ударила молния во время шторма «Анри», который приблизился к северо-востоку США. Об этом 23 августа сообщает BBC.

Rodrigo Paredes Всемирный торговый центр

Отмечается, что сильный дождь, вызванный штормом, нанес ущерб нескольким штатам.

На этом фоне миллионы людей приготовились к наводнениям, а также предприняли меры для защиты от поваленных деревьев.

Напомним, что 21 августа в Нью-Йорке был самый дождливый день за последние 150 с лишним лет. В Центральном парке выпало около 100 мм дождя.