Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, , 16:15 — REGNUM Стать главой посёлка Красное-на-Волге в Костромской области хочет тракторист. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Летающий трактор Иван Шилов © ИА REGNUM

На муниципальные выборы кандидата выдвинуло районное отделение КПРФ. Леонид Беляков проживает в деревне Здемирово Красносельского района. Мужчина окончил техническое училище и на данный момент работает трактористом в муниципальном предприятии «Благоустройство+».

Кроме него желание поучаствовать в выборах изъявил действующий глава посёлка Владимир Недорезов (выдвинут «Единой Россией») и самовыдвиженец Николай Данилов, являющийся директором муниципального Детско-юношеского спортклуба.

Отметим, что осенью 2021 года состоятся выборы главы Красносельского района. Побороться за кресло руководителя намерены 5 человек от «Единой России», ЛДПР, «Казачьей партии», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Любопытно, что в числе зарегистрированных кандидатов от партии «Зелёные» значится глава администрации Боровиковского сельского поселения Красносельского района Светлана Ковальская. Голосование на выборах пройдёт 19 сентября 2021 года.

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