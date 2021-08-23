Посёлок городского типа Красное-на-Волге, Костромская область, 23 августа, 2021, 16:15 — ИА Регнум. Стать главой посёлка Красное-на-Волге в Костромской области хочет тракторист. Об этом сообщает избирательная комиссия региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Летающий трактор

На муниципальные выборы кандидата выдвинуло районное отделение КПРФ. Леонид Беляков проживает в деревне Здемирово Красносельского района. Мужчина окончил техническое училище и на данный момент работает трактористом в муниципальном предприятии «Благоустройство+».

Кроме него желание поучаствовать в выборах изъявил действующий глава посёлка ВладимирНедорезов (выдвинут «Единой Россией») и самовыдвиженецНиколай Данилов, являющийся директором муниципального Детско-юношеского спортклуба.

Отметим, что осенью 2021 года состоятся выборы главы Красносельского района. Побороться за кресло руководителя намерены 5 человек от «Единой России», ЛДПР, «Казачьей партии», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость». Любопытно, что в числе зарегистрированных кандидатов от партии «Зелёные» значится глава администрации Боровиковского сельского поселения Красносельского района Светлана Ковальская. Голосование на выборах пройдёт 19 сентября 2021 года.