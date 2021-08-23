Киев, 23 августа, 2021, 18:41 — ИА Регнум. Анна Дзюба, солистка дуэта Artik & Asti, высказала своё мнение относительно TikTok-блогеров и их быстрорастущей популярности. Об этом пишет портал Popcake.

Скриншот с YouTube Анна Дзюба (Asti)

Как отмечает портал, артистка недовольна тиктокерами. «Я ведь десять лет к этому шла, а молокосос спел, станцевал и миллионы заработал. Офигеваешь, как так получается», — жалуется Дзюба.

ИА REGNUM напоминает, что дуэт Artik & Asti был основан в 2010 году продюсером и исполнителем Артёмом Умрихиным (известен как Artik). В 2019 году коллектив выпустил хит «Грустный дэнс» при участии певца Артёма Качера.