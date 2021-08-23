Минск, , 16:05 — REGNUM В Минске 23 августа состоялось рабочее совещание группы ICAO по расследованию майского инцидента с посадкой самолёта Boeing 737 ирландской авиакомпании RyanAir в минском аэропорту. Доводя до ICAO позицию руководства Белоруссии по вызвавшему большой международный скандал инциденту, белорусский министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко подчеркнул, что руководство постсоветской республики «обеспечит «доступ ко всем материалам и информации для объективного расследования обстоятельств инцидента».

Ryanair Jeroen Stroes Aviation Photography

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Директор белорусского департамента по авиации Артём Сикорский заверил ICAO в заинтересованности минтранса в обеспечении свободы путешествий, отметив, что «только ради этого политика должна быть поставлена на второй план». Чиновник также отметил значимость проведения международного транспарентного расследования с целью установления объективных фактов, связанных с событием 23 мая 2021 года.

«Руководитель прибывшей группы ICAO г-н Сильвен Лефойер заверил, что работа экспертов будет проходить в обстановке открытости и объективности», — сказано в сообщении белорусского минтранса по итогам переговоров. Участие в них приняли также «межведомственная комиссия Белоруссии, а также руководители авиационных организаций».

Министерство проинформировало: «По итогам визита комиссией будут внесены изменения в предварительный отчет, который планируется подготовить в сентябре 2021 года. Итоговый отчет представят к ноябрю текущего года».

Напомним, в ходе майского инцидента с рейсом «Афины-Вильнюс» белорусские авиадиспетчеры сообщили экипажу пассажирского самолёта авиакомпании RyanAir информацию о якобы находящейся на борту бомбе, которую якобы заложили «солдаты Хамас» (движение «Хамас» опровергло свою причастность к инциденту). ВВС Белоруссии направили военный самолёт, который сопровождал гражданский борт до посадки в минском аэропорту. Спецслужбы обыскали самолёт и не выявили бомбы, но арестовали двух пассажиров — белорусских оппозиционеров, причастных к деятельности «деструктивных» и «экстремистских» телегарм-каналов. В частности, были арестованы Роман Протасевич, включённый КГБ Белоруссии в перечень террористов, и его подруга София Сапега. ЕС и США, а также их союзники усилили санкции против официального Минска. Глава ирландской авиакомпании Майкл О'Лири назвал произошедшее «актом спонсируемого государством пиратства».

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