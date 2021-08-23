Токио, , 16:04 — REGNUM На сегодняшний день доля кандидатов — женщин в депутаты нижней палаты парламента Японии составляет 17% от общего числа депутатов. Об этом 23 августа сообщает ИА «Красная Весна».

Япония

Отмечается, что, по информации агентство Jiji Press, в 2018 году доля депутатов из представительниц прекрасной половины человечества составляла 18%, что, по мнению агентства, говорит о том, что новый показатель оказался ниже старого, несмотря на все попытки японских властей увеличить роль женщин в политике страны .

При этом правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) имеет наименьшую долю женщин среди своих депутатов — около 8%, в то время как главная оппозиционная Конституционно-демократической партия (КДП) страны насчитывает 17% женщин-депутатов в своих рядах.

Отметим, что Япония уже давно добивается повышения роли женщин в обществе, однако их доля среди кандидатов на выборах в Нижнюю палату остается низкой — 15% в 2012 году, около 17% в 2014 году и 18% в 2017-м.